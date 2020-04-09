Прогреет до +17! Синоптики порадовали теплым прогнозом в Днепре

Карина Бондаренко Жизнь города 06:05, 9.04.2020

В четверг, 9 апреля, в Днепре будет теплая и солнечная погода.

По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, осадков в этот день не ожидается.

Температура воздуха будет колебаться от +4 до +6 градусов ночью, днем прогреет до +15...+17 градусов. Ветер западный 3-8 м/с.

Погода в Украине 9 апреля

Как писал OBOZREVATEL ранее, в ночь на 9 апреля в Каменском Днепропетровской области прогремел взрыв на Днепровском металлургическом комбинате.

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Днепр Жизнь города

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