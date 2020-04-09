Прогреет до +17! Синоптики порадовали теплым прогнозом в Днепре

В четверг, 9 апреля, в Днепре будет теплая и солнечная погода.
По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, осадков в этот день не ожидается.
Температура воздуха будет колебаться от +4 до +6 градусов ночью, днем прогреет до +15...+17 градусов. Ветер западный 3-8 м/с.
Погода в Украине 9 апреля
Как писал OBOZREVATEL ранее, в ночь на 9 апреля в Каменском Днепропетровской области прогремел взрыв на Днепровском металлургическом комбинате.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!
Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.