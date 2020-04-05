Прогреет до +17: синоптики обрадовали солнечным прогнозом в Днепре и области

В Днепропетровской области по прогнозу синоптиков в ближайшие дни будет солнечная и теплая погода.

По прогнозу Укргидрометцентра, в следующие три дня температура воздуха может прогреваться до +15…+17 градусов.

В понедельник, 6 апреля, синоптики прогнозируют днем теплую погоду без осадков, температура воздуха будет колебаться от +13 до +15 градусов. Ночью также без осадков, температура воздуха опустится до -1…+1 градуса. Ветер – северный 3-8 м/с.

Погода в Днепропетровской области на 6 апреля meteo.gov.ua ​​​​​​

Во вторник, 7 апреля, ожидается солнечная погода, температура воздуха днем прогреется до +11…+13 градусов. Ночью – без осадков, температура воздуха будет колебаться от -1…+1. Ветер северо-восточный 3-8 м/с.

Погода в Днепропетровской области на 7 апреля meteo.gov.ua ​​​​​​

В среду, 8 апреля, прогнозируют также солнечную погоду, днем потеплеет до +15…+17 градусов. Ночью температура воздуха опуститься до +1…+3 градусов. Ветер северо-западный 3-8 м/с.

Погода в Днепропетровской области на 8 апреля meteo.gov.ua ​​​​​​

Как писал OBOZREVATEL ранее, климатолог Илья Яременко предупредил, что изменения климата в Украине могут привести к поднятию уровня моря и затоплению территорий на юге страны.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!