Прогреет до +16: синоптики дали свежий прогноз погоды в Днепре

В пятницу, 27 марта, в Днепре ожидается переменная облачность.

Ясная погода порадует нас днем, но ненадолго. Все остальное время небо в городе будет покрыто облаками, сообщает Синоптик.

Столбик градусника будет колебаться от +4 до +16 градусов по Цельсию. Влажность воздуха составит 34-60%. Рассвет наступит в 5:24, закат ожидается в 18:05. Без осадков.

Скриншот Синоптик

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в ближайшие три дня в Украине заметно потеплеет, однако это тепло будет очень условным, потому что весну Украина встретит с морозами и даже небольшим снегом.

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