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3 апреля • обновлено в 07:43
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Карина Бондаренко

Прогреет до +15: синоптики порадовали теплым прогнозом в Днепре

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В пятницу, 3 апреля, в Днепре будет теплая и солнечная погода.

По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, осадков в этот день не ожидается.

Температура воздуха будет колебаться от -1 до -3 градусов ночью, днем прогреет до +13...+15 градусов. Ветер юго-западный 5-10 м/с.

Погода в Украине 3 марта

Погода в Украине 3 марта

Как писал OBOZREVATEL ранее, климатолог Илья Яременко предупредил, что изменения климата в Украине могут привести к поднятию уровня моря и затоплению территорий на юге страны.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина Днепр
Тег
погода
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