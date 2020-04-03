Прогреет до +15: синоптики порадовали теплым прогнозом в Днепре

В пятницу, 3 апреля, в Днепре будет теплая и солнечная погода.

По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, осадков в этот день не ожидается.

Температура воздуха будет колебаться от -1 до -3 градусов ночью, днем прогреет до +13...+15 градусов. Ветер юго-западный 5-10 м/с.

Погода в Украине 3 марта

Как писал OBOZREVATEL ранее, климатолог Илья Яременко предупредил, что изменения климата в Украине могут привести к поднятию уровня моря и затоплению территорий на юге страны.

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