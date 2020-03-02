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2 марта • обновлено в 08:14
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Карина Бондаренко

Прогреет до +10: синоптики дали свежий прогноз погоды в Днепре

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В понедельник, 2 марта, в Днепре будет теплая и облачная погода.

По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, осадки в этот день не ожидаются.

Температура воздуха будет колебаться от +8 до +10 градусов днем, ночью 0...+2 градусов. Ветер южный 7-12 м/с.

Погода в Украине 2 марта

Погода в Украине 2 марта

Как писал OBOZREVATEL ранее, по прогнозу синоптика Натальи Диденко, в Украине ожидается резкое потепление уже со вторника, 3 марта. В стране наступит настоящая весенняя погода.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина Днепр
Тег
погода
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