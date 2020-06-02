Проезд в междугородних маршрутках Днепропетровской области резко подорожал

Цена проезда на некоторые маршруты в регионе повысилась. Теперь билеты из Новомосковска, Черкасского и Гвардейского дороже на пять гривен.

Новая стоимость – от 25 до 27 гривен. Это самый большой скачок цен за последние два года, сообщает 34 канал.

Деньги за проезд Деловая столица

Стоимость проезда из самых отдаленных поселков области не изменилась. Это касается Губинихи, Голубовки, Новотроицкого, Перещепино и Миролюбовки.

Одной из главных причин подорожания проезда является карантин и ограничения, связанные с ним. Водители должны перевозить пассажиров только на сидячих местах.

Компании-перевозчики сами определяют цены на проезд. Влиять на них не могут ни областные, ни местные власти. Министерство инфраструктуры только устанавливает предельную стоимость, которая действует до конца года.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в четверг, 28 мая, водитель маршрутки №317-А (ст. м. "Харьковская" – Борисполь) в грубой форме отказал в проезде участнику АТО на Донбассе.