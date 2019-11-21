Продавали по всей Украине: СБУ "накрыла" производство поддельных лекарств в Днепре

В Днепре Служба безопасности Украины блокировала работу линии по производству фальсифицированных лекарственных средств.

Медпрепараты изготавливались в большом количестве и с содержанием спирта неизвестного происхождения и качества. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

СБУ "накрыла" производство поддельных лекарств в Днепре invaworld.ru

Сомнительную продукцию преступники реализовывали через подконтрольные коммерческие структуры аптечным сетям и медицинским учреждениям по всей территории Украины.

Во время проведения следственных действий по местам изготовления и хранения фальсификата правоохранители остановили работу линий по изготовлению продукции. Также были изъяты лекарственные средства по предварительным оценкам стоимостью более 5 миллионов гривен.

Сейчас в рамках начатого уголовного производства по ч. 2 ст. 321-1 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Решается вопрос объявления подозрений фигурантам производства и избрания им меры пресечения.

СБУ "накрыла" производство поддельных лекарств в Днепре Пресс-служба СБУ

СБУ "накрыла" производство поддельных лекарств в Днепре Пресс-служба СБУ

СБУ "накрыла" производство поддельных лекарств в Днепре Пресс-служба СБУ

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре Служба безопасности Украины разоблачила схему, по которой чиновники пытались присвоить коммунальные земли почти на 30 миллионов гривень. Они использовали потерянные документы жителя города.

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