Продавали по всей Украине: СБУ "накрыла" производство поддельных лекарств в Днепре

В Днепре Служба безопасности Украины блокировала работу линии по производству фальсифицированных лекарственных средств.
Медпрепараты изготавливались в большом количестве и с содержанием спирта неизвестного происхождения и качества. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
СБУ "накрыла" производство поддельных лекарств в Днепре
invaworld.ru
Сомнительную продукцию преступники реализовывали через подконтрольные коммерческие структуры аптечным сетям и медицинским учреждениям по всей территории Украины.
Во время проведения следственных действий по местам изготовления и хранения фальсификата правоохранители остановили работу линий по изготовлению продукции. Также были изъяты лекарственные средства по предварительным оценкам стоимостью более 5 миллионов гривен.
Сейчас в рамках начатого уголовного производства по ч. 2 ст. 321-1 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Решается вопрос объявления подозрений фигурантам производства и избрания им меры пресечения.
СБУ "накрыла" производство поддельных лекарств в Днепре
Пресс-служба СБУ
СБУ "накрыла" производство поддельных лекарств в Днепре
Пресс-служба СБУ
СБУ "накрыла" производство поддельных лекарств в Днепре
Пресс-служба СБУ
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре Служба безопасности Украины разоблачила схему, по которой чиновники пытались присвоить коммунальные земли почти на 30 миллионов гривень. Они использовали потерянные документы жителя города.
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