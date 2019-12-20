Продали детей в порно: на Днепропетровщине поймали родителей-извергов

В Днепропетровской области Киберполиция "накрыла" сеть студий по изготовлению детской порнографии.

К созданию такого контента привлекались дети 9-13 лет. Их родители не только дали согласие на съемки, но и сами доставляли малолетних актеров в оговоренные места, сообщили на сайте Киберполиции Украины.

На Днепропетровщине родители продали собственных детей в порнобизнес Варяг

Все студии располагались в сельской местности. Организатором порнобизнеса был 43-летний местный житель. Параллельно он выполнял функции оператора и, если это предусматривал сценарий, даже актера. Используя всевозможные средства воздействия, мужчина склонял женщин к участию их детей в создании порнографических видео. Со временем клиентки давали согласие на съемки несовершеннолетних на постоянной основе. За это им полагался внушительный гонорар.

На Днепропетровщине родители продали собственных детей в порнобизнес Официальный сайт Киберполиции Украины

Локация и сюжет менялись в зависимости от пожеланий заказчика. Отснятый порнографический материал сбывался в сети с помощью средств анонимизации. Расчет за продажу детской порнографии происходил исключительно с помощью криптовалюты.

Первичную информацию о распространении в сети видео порнографического характера с участием малолетних детей Киберполиция получила от коллег из Австралии. Во время проведения досудебного расследования украинские полицейские установили всех участников преступной группы, причастных к созданию и продаже детской порнографии. 20 декабря на территории Днепропетровской области были проведены одновременно шесть санкционированных обысков в местах, где размещаются порно-студии и проживают участники преступной группы. Сейчас полицейские уже обнаружили доказательства противоправной деятельности фигурантов дела. Изымается техника, которая в дальнейшем будет направлена ​​на экспертизу.

На Днепропетровщине родители продали собственных детей в порнобизнес Официальный сайт Киберполиции Украины

Дело квалифицировано по ч.5 ст.301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) УК Украины. По результатам проведенных обысков будет решаться вопрос об объявлении подозрения участникам преступной группы. За создание и продажу детской порнографии им грозит до 10 лет заключения.

На Днепропетровщине родители продали собственных детей в порнобизнес Официальный сайт Киберполиции Украины

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт в отношении 31-летнего жителя райцентра Балта, который занимался распространением детской порнографии. Обвиняемому грозит до 12 лет тюрьмы.

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