Приятные подарки за мусор: в Днепре пройдет необычная акция

В Днепре пройдет акция "Чистодяка", участники которой смогут за помощь в уборке в городе получить приятные бонусы.

Акция запланирована на ближайшее воскресенье, 27 октября, сказано на странице Chystodyaka в Facebook.

В Днепре пройдет акция по уборке мусора (иллюстрация) acc.cv.ua

Инициатива принадлежит платформе PRoector и общественному объединению dnipro.design, которые вдохновлялись примером Финляндии.

Все участники акции по итогу могут обменять собранный в ряде городских локаций мусор на фишки, за которые можно будет получить товары или услуги.

Желающие присоединиться к инициативе должны предварительно зарегистрироваться, в процессе выбрать локацию, в которой они хотят поработать и прийти по данному адресу в 11:00 воскресенья в удобной одежде.

Инвентарь для работы будут выдавать на месте.

Среди бонусных услуг и товаров – билеты в музей, чашка кофе или бокал пива, фотосессия, стрижка, прием у стоматолога, различные тренировки и прочие.

Подробные условия акции и перечень бонусов опубликованы на странице инициативы в Facebook.

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Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре в рамках проекта “Кольорові відра” начала работу первая в городе станция по приему вторсырья. Все желающие могут не только избавиться от мусора без вреда для окружающей среды, но и заработать деньги для шопинга.

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