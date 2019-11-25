Пристает к девушкам: в Днепре заметили извращенца в транспорте

В Днепре 24 ноября в салоне троллейбуса заметили пожилого мужчину, который приставал к пассажирке.

Сперва дедушку сочли вором, однако вскоре выяснилось, что его интересует вовсе не содержимое кармана девушки. Об этом сообщили в Facebook-сообществе "Общественный транспорт Днепра".

В Днепре заметили извращенца в транспорте Конт

Известно, что инцидент произошел в троллейбусе маршрута "А" возле остановки "Динамо". На виду у всех пенсионер принялся ощупывать сидящую впереди девушку. Увидев, как злоумышленник пробирается к карманам ее куртки, пассажиры сразу же его остановили. На ближайшей остановке мужчина вышел из салона.

Автор публикации призвал днепрян быть осторожными, ведь злоумышленник наверняка повторит попытку ограбления. В комментариях участники сообщества отметили, что местного жителя неоднократно ловили "на горячем", однако на самом деле ограбление не было его мотивом.

В Днепре заметили извращенца в транспорте Facebook-сообщество "Общественный транспорт Днепра"

"Нет, этот дедушка – извращенец, он трётся возле женщин, а больше полюбляет молоденьких. Очень любил ездить утром, в час пик, но его уже вычислили и всё время выгоняют", – отметила днепрянка.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Днепром дебошир разгромил автобус. Мужчина отказывался платить за проезд, а в ответ на требование водителя покинуть салон набросился на него с кулаками.

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