Пришлось привязать: стало известно о состоянии прыгнувшего с высотки парня под Днепром

В Желтых Водах Днепропетровской области в новогоднюю ночь 15-летний Артем Троценко совершил попытку самоубийства, прыгнув с окна многоэтажки.

Целую неделю за жизнь находящегося на грани жизни и смерти подростка боролись врачи. 9 января в состоянии потерпевшего наметилась положительная динамика – парень вышел из комы и начал двигаться, сообщили на странице благотворительного фонда "Герда" в Facebook.

"Артемка уже не в коме, он в стадии глубокого сна. Двигает руками, ногами, приоткрывает глаза, реагирует на разговоры. Его пришлось привязать, потому что у него перелом таза и двигаться ему категорически нельзя. Но он уже пытается. Воспаление почек еще присутствует, но результаты анализов улучшаются. Сохраняется положительная динамика", - сообщили на странице.

Стало известно о состоянии прыгнувшего с высотки парня под Днепром Коллаж

На данный момент решается вопрос о переводе Артема из отделения реанимации в терапию. Подростку предстоит длительное и дорогостоящее лечение. Все желающие могут оказать посильную материальную помощь, переслав сумму на банковскую карту: 5169 3305 1488 0399. Сбор средств, оплата лекарств полностью проводится через счета благотворительного фонда.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Желтых Водах 15-летний парень в новогоднюю ночь упал из многоэтажки. Он получил множество травм, но выжил. Как стало известно, падение было намеренным, парень пытался совершить суицид и записал прощальное видеообращение.

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