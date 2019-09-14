Президент Зеленский приехал в Днепр: все подробности

14 сентября, в День города, в Днепр пожаловал Президент Украины Владимир Зеленский.

Первый раз он приезжал, чтобы проинспектировать главные стратегические и самые проблемные объекты города. Сегодня же он узнает, что изменилось с момента последнего его визита.

Как сообщает Информатор, самолет Владимира Зеленского уже приземлился в аэропорту Днепра, теперь же весь город замер в ожидании президентской инспекции Центрального моста, по поводу которого они с Борисом Филатовым заключили пари. Прежде чем определить победителя в пари, Владимир Зеленский поговорил с Борисом Филатовым и выслушал всех экспертов касательно состояния моста. Уточнял, сдан ли мост в эксплуатацию.

Зеленский прилетел в Днепр с инспекцией Нового Моста https://dp.informator.ua/

Зеленский поздравил жителей города с праздником, а также извинился за то, что задержался в пути. Прямо в аэропорте глава государства познакомил жителей города и области с председателем Облгосадминистрации. Им стал Александр Бондаренко.

"Я хочу сегодня вам нового председателя областной государственной администрации. Очень молодой человек - Александр Бондаренко ", - сказал Президент во время рабочей поездки.

Владимир Зеленский извинился за опоздание https://dp.informator.ua/

На заседании Кабмина 13 сентября уже раскрыли личность председателя Днепропетровской областной государственной администрации. Поэтому информация не стала открытием для жителей области. В любом случае, сегодня Президент объявил о данном кадровом изменении официально, выдав Александру Бондаренко свидетельство. Также президент отметил, что испытательный срок нового председателя продлится до Нового года.

Президент познакомил днепрян и жителей области с новым главой ОГА https://dp.informator.ua/

Сейчас Владимир Зеленский в окружении журналистов, поклонников и секьюрити поздравляет днепрян с Днем города. Кстати, сегодня глава государства также обсудит создание новой троллейбусной линии на ж/м Солнечный и приедет на турнир "Самый сильный человек Украины-2019" на Фестивальном причале.

Прежде чем Владимир Зеленский сел в подготовленный для него троллейбус, к нему обратилась женщина. Она попросила Президента разобраться с расследованием кражи ее телефона, которое затянулось на несколько лет. Президент мгновенно отреагировал на необычную просьбу и предложил купить женщине новый телефон. Та отказалась и объяснила, что на потерянном устройстве были важные фотографии. Получит ли эта ситуация какое-либо продолжение - пока непонятно.

Каков будет его вердикт после инспекции моста, станет известно уже совсем скоро https://dp.informator.ua/

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