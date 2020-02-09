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9 февраля • обновлено в 18:55
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Игорь Кравченко

Предлагал заменить окна: в Днепре разоблачили мужчину, который работал на домушников. Фото

1.1т
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В Днепре зафиксировали мужчину, который предлагал поменять окна пенсионерам и интересовался, будут ли они дома.

Как только мужчина увидел, что его снимают на камеру телефона, убежал из подъезда. Об этом сообщил Днепр оперативный.

Инцидент произошел на Левом берегу. Мужчина ходил по квартирам и настойчиво предлагал поменять окна, в особенности - пенсионерам. Расспрашивал о том, будут ли люди дома, и хотел зайти в квартиру.

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В Днепре разоблачили мошенника

В Днепре разоблачили мошенника

Днепр оперативный

В Днепре разоблачили мошенника

В Днепре разоблачили мошенника

Днепр оперативный

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре аферисты придумали новый способ обирания местных жителей.

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Автор
Игорь Кравченко
Место
Украина Днепр
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