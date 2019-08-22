Появился прогноз погоды в Днепре на праздники

На территории Днепра и области объявлено штормовое предупреждение.

Так, с 22 по 26 августа сохранится чрезвычайная (V класса) пожарная опасность, сообщили в Днепропетровском региональном центре по гидрометеорологии.

Погода в Днепре LIGA.net

В пятницу, 23 августа, синоптики прогнозируют небольшую облачность без существенных осадков. Ветер ожидается северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит 16-21 градусов, а днем поднимется до 29-34 градусов.

А в субботу, 24 августа, в Днепре и области будет облачно, но без осадков. Температура воздуха ночью составит 16-21 градусов, днем - 29-34 градусов. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Как сообщал OBOZREVATEL, осень в Украине в 2019 году будет достаточно переменчивой, после теплой погоды сразу же придут заморозки.

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