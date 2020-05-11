Потеплеет до +24: синоптики дали свежий прогноз погоды в Днепре

В понедельник, 11 мая, в Днепре прогнозируется переменная облачность.
Тучи, которые появятся в городе днем, продержатся недолго, вечером ожидается ясная погода. Осадков не предвидится, сообщает Синоптик.
Столбик градусника будет колебаться от +9 до +24 градусов по Цельсию. Влажность воздуха составит 29-82%. Рассвет наступит в 05:02, закат ожидается в 20:10.
Скриншот
Синоптик
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что несмотря на аномально теплую зиму, летом 2020 года в Украине прогнозируют жару. Однако, по прогнозам синоптиков, также высока вероятность потопов на территории страны.
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