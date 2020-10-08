Потеплеет до +23: синоптики дали свежий прогноз погоды в Днепре

Алина Рашевская Жизнь города 06:30, 8.10.2020

В четверг, 8 октября, в Днепре прогнозируется переменная облачность.

Осадков в этот день не предвидится, сообщает Синоптик.

Столбик градусника будет колебаться от +12 до +23 градусов по Цельсию. Влажность воздуха составит 35-66%. Рассвет наступит в 06:49, закат ожидается в 18:05.

Скриншот.
Синоптик

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине 6-8 октября в большинстве регионов на западе и в центре пройдут дожди, кое-где с грозами.

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Днепр Жизнь города

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