Потеплеет до +19: синоптики дали свежий прогноз погоды в Днепре

В пятницу, 24 апреля, в Днепре прогнозируется переменная облачность.

Утром облаков не будет – они появятся во второй половине дня. Осадков в этот день не предвидится, сообщает Синоптик.

Столбик градусника будет колебаться от +4 до +19 градусов по Цельсию. Влажность воздуха составит 26-44%. Рассвет наступит в 05:29, закат ожидается в 19:46.

Скриншот Синоптик

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что синоптик Укргидрометцентра Роман Мурмыло спрогнозировал нестабильную погоду в апреле, ожидают даже снег.

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