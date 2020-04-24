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24 апреля • обновлено в 06:57
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Алина Рашевская
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Потеплеет до +19: синоптики дали свежий прогноз погоды в Днепре

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В пятницу, 24 апреля, в Днепре прогнозируется переменная облачность.

Утром облаков не будет – они появятся во второй половине дня. Осадков в этот день не предвидится, сообщает Синоптик.

Столбик градусника будет колебаться от +4 до +19 градусов по Цельсию. Влажность воздуха составит 26-44%. Рассвет наступит в 05:29, закат ожидается в 19:46.

Скриншот

Скриншот

Синоптик

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что синоптик Укргидрометцентра Роман Мурмыло спрогнозировал нестабильную погоду в апреле, ожидают даже снег.

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Автор
Алина Рашевская
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина Днепр
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