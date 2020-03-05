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5 марта • обновлено в 07:41
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Алина Рашевская

Потеплеет до +19: синоптики дали прогноз погоды на 5 марта в Днепре

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В четверг, 5 марта, в Днепре будет стоять облачная погода.

Осадков в этот день не ожидается. Также в городе значительно потеплеет, сообщает Синоптик.

Погода в Днепре

Погода в Днепре

24 канал

Столбик градусника на протяжении дня будет колебаться от +7 до +19 градусов по Цельсию. Из-за сырости температура воздуха будет ощущаться несколько ниже, чем реальные показатели. Влажность воздуха составит 46-69%.

Рассвет наступит в 6:10, закат ожидается в 17:32.

Скриншот

Скриншот

Синоптик

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в четверг, 5 марта, погода в разных регионах будет существенно отличаться – в то время, как на востоке и юге температура поднимется до +18, на западе будут дожди, даже со снегом в Карпатах. Причиной тому станет холодный и влажный воздух, который принесет из центральной Европы.

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Автор
Алина Рашевская
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина Днепр
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