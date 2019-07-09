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Пострадали более 1000 человек: Днепропетровщину атаковали клещи

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С начала года из-за укусов клещей в больницы обратились свыше тысячи жителей Днепропетровщины.

Клещи продолжают досаждать жителей Днепропетровщины, сообщили в департаменте здравоохранения Днепропетровской облгосадминистрации.

"Клещи живут в лиственных лесах, высокой траве, сырых и влажных местах. Подстерегают и в обычном городском парке. В 2019 году эти членистоногие уже покусали более тысячи жителей региона", – рассказали в департаменте.

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Отметили, чтобы избежать укуса клеща, следует выбирать закрытую одежду для прогулок в лесу или степи. Также следует применять специальные спреи против насекомых.

Укус клеща

Укус клеща

Комсомольская правда

Если клещ укусил, нельзя извлекать его самостоятельно. Это должен сделать врач. После нужно отнести насекомое в областной лабораторный центр по адресу: г. Днепр, ул. Щербаня, 6. Там клеща и пострадавшего проверят на болезнь Лайма.

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"Важно вовремя выявить болезнь Лайма. Если ее подтвердят анализы, то человека ждет две недели антибактериальной терапии в инфекционном отделении", – уточнили в лабораторном центре.

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В департаменте добавили, в 2018 году от укусов клещей пострадали более 800 жителей Днепропетровщины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре обнаружили опасное заболевание после укуса комара.

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Место
УкраинаДнепр
Теги
укус клещаДнепр
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