Пострадали более 1000 человек: Днепропетровщину атаковали клещи

С начала года из-за укусов клещей в больницы обратились свыше тысячи жителей Днепропетровщины.

Клещи продолжают досаждать жителей Днепропетровщины, сообщили в департаменте здравоохранения Днепропетровской облгосадминистрации.

"Клещи живут в лиственных лесах, высокой траве, сырых и влажных местах. Подстерегают и в обычном городском парке. В 2019 году эти членистоногие уже покусали более тысячи жителей региона", – рассказали в департаменте.

Отметили, чтобы избежать укуса клеща, следует выбирать закрытую одежду для прогулок в лесу или степи. Также следует применять специальные спреи против насекомых.

Укус клеща Комсомольская правда

Если клещ укусил, нельзя извлекать его самостоятельно. Это должен сделать врач. После нужно отнести насекомое в областной лабораторный центр по адресу: г. Днепр, ул. Щербаня, 6. Там клеща и пострадавшего проверят на болезнь Лайма.

"Важно вовремя выявить болезнь Лайма. Если ее подтвердят анализы, то человека ждет две недели антибактериальной терапии в инфекционном отделении", – уточнили в лабораторном центре.

В департаменте добавили, в 2018 году от укусов клещей пострадали более 800 жителей Днепропетровщины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре обнаружили опасное заболевание после укуса комара.

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