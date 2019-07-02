В Днепре жилмассив Диевка находится на грани экологической катастрофы. Это связано с одной из самых проблемных свалок, которая находится в этом поселке.

Жители уже не первый год обращаются в разные инстанции, чтобы решить проблему. Об этом сообщила адвокат Наталия Бут на своей странице в Facebook.

Жители жилмассива Диевка обратились в "Экопатруль" с жалобами на постоянную вонь с огромной мусорной свалки.

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"В эту свалку свозят мусор со всего города, в день по 100 и больше авто. И вместо того, чтобы пересыпать этот мусор, его просто сбрасывают, пренебрегая элементарными нормами действующего законодательства. Ко всему этому, начали свозить шпалы, которые сбрасывают в пылающие кучи мусора. Эти дорожные шпалы несут высокую опасность, которая способствует загрязнению окружающей среды, земли и воздуха" – написала Бут.

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По словам жителей, эту свалку регулярно поджигают и, по сути, это единственное, что делают с этим мусором.

Адвокат добавила, что также они подали заявление в Днепровское отделение полиции о содеянном преступлении с целью начала досудебного расследования.

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