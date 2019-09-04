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4 сентября • обновлено в 14:53
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"Пошли все на хр*н": экс-заммэра Днепра поделилась страшным диагнозом

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У бывшей заместительницы мэра Днепра Светланы Епифанцевой диагностировали онкологическое заболевание.

47-летняя экс-чиновница отказывается скрывать свою проблему и откровенно делится изменениями, пришедшими в ее жизнь после оглашения диагноза. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Бывшая заммэра Днепра рассказала о страшном диагнозе

Бывшая заммэра Днепра рассказала о страшном диагнозе

Днепр24

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"Шок был всего 1 день. За это время я выдраила до стерильности всю кухню, приготовила обеды, ужины из 10 блюд, достала из всех "архивов" все самые красивые скатерти, вазы, сервизы и решила, что пошли все на хр*н... Жить нужно сегодня", - поделилась Епифанцева.

Экс-чиновница верит в свое выздоровление и намерена продолжать жить полноценной жизнью.

"Обычно это до последнего скрывают, а я хочу сказать, девочки, каждые полгода - полное обследование. Ничто не стоит больше нашего здоровья. А я буду жить 100 лет, я вылечусь и буду еще долго всех удивлять своими вкусняшками", - рассказала бывшая заммэра.

Экс-заммэра откровенно рассказала о своем недуге

Экс-заммэра откровенно рассказала о своем недуге

Facebook Светланы Епифанцевой

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Украина Днепр
Теги
чиновники онкология депутат
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