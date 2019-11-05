Порывы ветра и ливень: в Днепре предупредили об опасной погоде

В Днепре и области ожидается резкое ухудшение погоды с 5 по 7 ноября. Синоптики прогнозируют сильные порывы ветра и дожди.
Как предупреждают синоптики Днепропетровского регионального гидрометцентра, ожидается усиление южного ветра 15-20 м/с.
В Днепре предупредили об опасной погоде
nbcphiladelphia.com
Прогнозируется:
5 ноября: облачная погода. Ночью без существенных осадков, днем дождь. Ветер южный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 12-17, по городу ночью 10-12, днем 14-16.
6 ноября: переменная облачность. Без осадков. Ветер южный, 7-12, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 6-11 тепла, днем 17-22.
7 ноября: переменная облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 10-15, днем 13-18.
Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре 4 ноябряна проспекте Богдана Хмельницкого автомобиль Mazda на полной скорости влетел в столб. Авария случилась неподалеку от остановки "Юный техник".
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!