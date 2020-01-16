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16 января • обновлено в 12:44
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Попросил пулю на память: в Днепре чудом спасли воина ВСУ со снайперским ранением

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Врачи Днепропетровской областной больницы имени Мечникова спасли воина ВСУ с тяжелым пулевым ранением.

Пуля разорвала Роману плечевую артерию и разбила грудину, поэтому у него было мало шансов выжить и сохранить руку. Об этом рассказал главврач Сергей Рыженко на своей странице в Facebook.

"Роману 41 год, он из Луцка. С нетерпением ждет встречи с женой, дочкой Евой, сыном Северином и мамой, с надеждой о будущем счастье. Как память, просит забрать пулю, которая чуть не лишила его жизни", – пишет Рыженко.

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Врач отметил, что боец получил ранение возле поселка Водяное. Оттуда в Днепр его доставили с большим риском в плохую погоду.

Боец ВСУ Роман, которого спасли в Днепре

Боец ВСУ Роман, которого спасли в Днепре

facebook.com/Сергей Рыженко

"Врачи 61 ВМГ молниеносно стабилизировали состояние, поставив сосудистый протез, остановив кровотечение - потеря крови больше двух литров. Рискуя в непогоду, доставили в Днепр в Мечникова. Реанимация. Операции позади", – сообщил главврач Мечникова.

Под публикацией Рыженко люди оставили десятки комментариев с благодарность врачам.

Попросил пулю на память: в Днепре чудом спасли воина ВСУ со снайперским ранением

Ранее OBOZREVATEL писал, что согласно тарифным ставкам в государственных больницах в 2020 году украинские врачи получают немного больше минимальной зарплаты, а медперсонал - еще меньше. Так, хирург высшей категории в Украине зарабатывает 5100 гривен.

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Автор
Карина Бондаренко
Персона
Сергей Рыженко
Место
Украина Днепр
Тег
боец АТО
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Ранение было сквозное в голову? Мозг не задет?
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Чопік Василь
Чопік Василь
А вот таким врачам Гончарук не подымает оклады и не выписывает в конце года премии в 500 - 1000 процентов, конечно же у них не такой интенсивности и напряжённости труд как у его министров.
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