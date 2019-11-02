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2 ноября • обновлено в 10:15
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/ Жизнь города

"Помойка! Пахнет бомжами": раритетное фото вокзала поразило жителей Днепра

1.5т Читать материал на украинском

Привокзальная площадь Днепра - лицо города. Местные жители часто жалуются на то, во что превратилось это место.

Так, в сети опубликовали раритетное фото Привокзальной площади и провели опрос, как было лучше – раньше или сейчас. Днепряне резко отреагировали и высказали свое мнение. Об этом OBOZREVATEL узнал в Facebook-группе "Мой Днепр".

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Привокзальная площадь Днепра в 1983 году

Привокзальная площадь Днепра в 1983 году

Facebook-группа "Мой Днепр"

Привокзальная площадь Днепра в 2000-х годах

Привокзальная площадь Днепра в 2000-х годах

49000

Привокзальная площадь Днепра на сегодняшний день

Привокзальная площадь Днепра на сегодняшний день

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"Раньше была Привокзальная площадь, а сейчас торгово-парковочный бомжехостельный центр", "Ужас! Все очень печально. Был красивый мой любимый город! А теперь - грязь, обшарпанные дома, страшные тротуары", "А как стало? Разруха, мусор и бомжи", "Конечно раньше было лучше. А сейчас эта бомжатня и шаверма на каждом углу не в тему", "Пройдитесь по Привокзальной площади - полюбуйтесь красотами ворот нашего города... Бомжи и цыгане летом даже трусы обоссанные сушат...", "Парковка прямо возле вокзала и бомжи в елочках портят весь вид", – отреагировали пользователи сети.

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Как сообщал OBOZREVATEL, железнодорожный вокзал Киева полон мусора, грязи, воров, игровых автоматов, а также нелегальных наливаек.

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Место
Украина Днепр
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
И все в рамках плановой десоветизации под скачки бабуинов :"Украина - цэ Европа-опа-опа..."
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Чан Джеки
Чан Джеки
днепровцы так низя какое лицо города им видите ненравитси.самое главное как живуть мэр и его подчиненые..подчинненых тама видимо невидимо.
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Serov Oleg
Serov Oleg
Чан Джеки,ты,в натуре китаец,штоль?или под клеем постоянно?
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Serov Oleg
Serov Oleg
заголовок можно смело отнести к большей части ок.раины,кроме Л.Д.Н.Р.
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