"Помойка! Пахнет бомжами": раритетное фото вокзала поразило жителей Днепра

Привокзальная площадь Днепра - лицо города. Местные жители часто жалуются на то, во что превратилось это место.
Так, в сети опубликовали раритетное фото Привокзальной площади и провели опрос, как было лучше – раньше или сейчас. Днепряне резко отреагировали и высказали свое мнение. Об этом OBOZREVATEL узнал в Facebook-группе "Мой Днепр".
Привокзальная площадь Днепра в 1983 году
Facebook-группа "Мой Днепр"
Привокзальная площадь Днепра в 2000-х годах
49000
Привокзальная площадь Днепра на сегодняшний день
Depo.ua
"Раньше была Привокзальная площадь, а сейчас торгово-парковочный бомжехостельный центр", "Ужас! Все очень печально. Был красивый мой любимый город! А теперь - грязь, обшарпанные дома, страшные тротуары", "А как стало? Разруха, мусор и бомжи", "Конечно раньше было лучше. А сейчас эта бомжатня и шаверма на каждом углу не в тему", "Пройдитесь по Привокзальной площади - полюбуйтесь красотами ворот нашего города... Бомжи и цыгане летом даже трусы обоссанные сушат...", "Парковка прямо возле вокзала и бомжи в елочках портят весь вид", – отреагировали пользователи сети.
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Как сообщал OBOZREVATEL, железнодорожный вокзал Киева полон мусора, грязи, воров, игровых автоматов, а также нелегальных наливаек.
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