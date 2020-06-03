Поминальные дни в Днепре: стало известно об изменениях в работе транспорта

Жизнь города 11:15, 3.06.2020

В Днепре из-за карантина поминальные дни перенесли на шестое июня. Для удобства пассажиров в ближайшую субботу усилят работу транспорта.

К городским кладбищам пустят дополнительные автобусы на 25-ти маршрутах, сообщили в пресс-службе Днепровского городского совета.

Поминальные дни
politeka.net

До Сурско-Литовского можно будет добраться маршрутками – №136-А,127,18,157- А,33,73. До Краснопольского – № 75,55,157,156, до Новоигренского кладбища – №97,27, 115.

В Диевку-1 повезут – № 108, в Диевку-2 – № 92 маршуртки. На кладбище Таромского – № 77, в село Чапли – № 1, 70, 2, в поселок Шевченко – № 98, 27, Новоклочковское кладбище – № 95 - А, 38; Днепровского района – № 115, кладбище Самаровки – № 153.

Дополнительные рейсы будут отправляться от конечных остановок этих маршрутов в центре Днепра. Отличить автобус, который едет на кладбище, от обычного можно будет по дополнительной табличке с буквой "К".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, с первого июня в Киеве планируют открыть для посещения, среди прочего, городские кладбища.

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