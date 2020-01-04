Ползком в гости: в Днепре змея заползла в жилой дом. Фото

В пятницу, 3 января, в Днепре на улице Большая Деевская женщина обнаружила в одной из комнат жилого дома змею.

В 15:30 в Службу спасения "101" поступило сообщение о находке пресмыкающегося в Новокодацком районе города. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Днепропетровской области.

По прибытию к месту происшествия, специалисты ГСЧС выяснили, что змея залезла в помещение жилого дома. Сотрудники аварийно-спасательного подразделения выловили змею и выпустили на волю за пределами города.

Змея в жилом доме Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области

Змея в жилом доме Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области

К поимке животного были привлечены 4 человека личного состава ГСЧС.

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