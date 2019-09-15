Полуголая модель на Новом мосту в Днепре взорвала сеть: самые сексуальные фото

Модель из Днепра, которая разделась на Новом мосту, интригует своими фото в соцсети.

Ася Микович стала популярной после заключения пари Бориса Филатова и Владимира Зеленского по поводу Нового моста. Она сдержала свое обещание и разделась на переправе.

Ася Микович Instagram Аси Микович

OBOZREVATEL выбрал самые горячие фото модели и делится с вами.

Ася Микович Instagram Аси Микович

Ася Микович Instagram Аси Микович

Ася Микович Instagram Аси Микович

Ася Микович Instagram Аси Микович

Ася Микович Instagram Аси Микович

Ася Микович Instagram Аси Микович

Ася Микович Instagram Аси Микович

Ася Микович Instagram Аси Микович

Ася Микович Instagram Аси Микович

Ася Микович Instagram Аси Микович

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре девушка, которая обещала раздеться на Новом мосту, сдержала свое обещание.

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