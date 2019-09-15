Главная Новости
15 сентября • обновлено в 15:22
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Жизнь города

Полуголая модель на Новом мосту в Днепре взорвала сеть: самые сексуальные фото

1.4т Читать материал на украинском

Модель из Днепра, которая разделась на Новом мосту, интригует своими фото в соцсети.

Ася Микович стала популярной после заключения пари Бориса Филатова и Владимира Зеленского по поводу Нового моста. Она сдержала свое обещание и разделась на переправе.

Новости
"Хотели кино? Получайте!" Филатов прокомментировал пари с Зеленским

Ася Микович

Ася Микович

Instagram Аси Микович

OBOZREVATEL выбрал самые горячие фото модели и делится с вами.

Ася Микович

Ася Микович

Instagram Аси Микович

Ася Микович

Ася Микович

Instagram Аси Микович

Ася Микович

Ася Микович

Instagram Аси Микович

Новости
Зеленский признал, что Центральный мост в Днепре был сдан вовремя
Ася Микович

Ася Микович

Instagram Аси Микович

Ася Микович

Ася Микович

Instagram Аси Микович

Ася Микович

Ася Микович

Instagram Аси Микович

Ася Микович

Ася Микович

Instagram Аси Микович

Ася Микович

Ася Микович

Instagram Аси Микович

Ася Микович

Ася Микович

Instagram Аси Микович

Ася Микович

Ася Микович

Instagram Аси Микович

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре девушка, которая обещала раздеться на Новом мосту, сдержала свое обещание.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Место
Украина Днепр
Теги
модель Новый мост в Днепре
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
2
Смешно
1
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel