В Днепре преображается уникальный памятник архитектуры Дворец культуры имени Ильича.

Как отметили, помещение активно ремонтируют. Там уже работают танцевальный кружок и маникюрный салон, сообщают на странице в Facebook архитектора А. Л. Красносельского.

"Левое крыло обживается арендаторами, проведены коммуникации. Активно делают ремонты помещений, отремонтировано лестницы. Там уже работают танцевальный кружок и маникюрный салон, скоро будет йога", - написали в Facebook.

Также отметили, что в воскресенье 7 июля в честь дня рождения Александра Красносельского в кинозале Дворца состоится встреча-концерт бардовской песни. Начало концерта в 17:00. Вход свободный.

Новости В Днепре продали Дворец Ильича почти за 8 млн грн

Напомним, легендарный Дворец Ильича продали за 8 млн грн фирме ООО "БЦ-Веста". Дворец Ильича — уникальный памятник архитектуры стиля конструктивизма второй четверти XX века работы архитектора Александра Красносельского.

Как сообщал OBOZREVATEL, заброшенный Дворец культуры в Днепре сняли с высоты птичьего полета.

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