Полиция в Днепре вышла на борьбу с коронавирусом: что происходит в городе

Полицейские контролируют въезд и выезд всех видов транспорта на главных магистралях Днепропетровской области.

Так, установлен 21 пункт проверки, где медики проводят температурный скрининг водителям и пассажирам всех видов транспорта. Об этом сообщили на сайте Главного управления Национальной полиции.

Пункты проверки на Днепропетровщине Сайт Нацполиции

"Уже сегодня в Днепре работают специальные мобильные группы, которые проверяют, как предоставляются услуги пассажирских перевозок. В частности, как выполняется запрет на перевозку пассажиров автомобильным транспортом в пригородном, междугородном внутриобластном и межобластном сообщении. Напоминаю, что для противодействия распространению коронавируса в городском транспорте разрешено одновременно перевозить до 10 пассажиров", – отметил заместитель начальника ГУНП в Днепропетровской области Владимир Богонис.

Также полицейские начали проверять, как выполняется запрет о приостановке работы заведений общественного питания, заведений развлекательной деятельности, фитнес-центров и учреждений культуры.

"Мы провели ряд превентивных и предупредительных мер, а отныне уже проверяем исполнение законодательства. Уже есть факты составления административных протоколов за нарушение этих норм", – сообщил Богонис.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в инфекционной больнице Днепра по состоянию на утро 19 марта находятся девять человек с подозрением на коронавирус.

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