Полиция Днепропетровщины спустя трое суток поймала сбежавшего после ДТП маршрутчика

Алина Рашевская Жизнь города 11:29, 27.07.2020 Обновлено: 11:30, 27.07.2020

На Днепропетровщине полиция установила местонахождение водителя маршрутки, сбежавшего после ДТП с переворотом в Петриковском районе.

Как установили правоохранители, в течение трех дней маршрутчик скрывался в городе Каменское. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Днепропетровской области.

45-летнему мужчине вручили повестку. Ему необходимо прибыть 27 июля в отделение полиции для дальнейших следственных действий. По результатам судебно-медицинской и автотехнической экспертиз будет решаться вопрос о вручении мужчине сообщения о подозрении.

По данному факту открыли уголовное производство с предварительной правовой квалификацией по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Петриковском районе Днепропетровской области в результате ДТП с участием автобуса пострадали 15 человек.

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