Полиция Днепропетровщины спустя трое суток поймала сбежавшего после ДТП маршрутчика

На Днепропетровщине полиция установила местонахождение водителя маршрутки, сбежавшего после ДТП с переворотом в Петриковском районе.

Как установили правоохранители, в течение трех дней маршрутчик скрывался в городе Каменское. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Днепропетровской области.

45-летнему мужчине вручили повестку. Ему необходимо прибыть 27 июля в отделение полиции для дальнейших следственных действий. По результатам судебно-медицинской и автотехнической экспертиз будет решаться вопрос о вручении мужчине сообщения о подозрении.

По данному факту открыли уголовное производство с предварительной правовой квалификацией по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Петриковском районе Днепропетровской области в результате ДТП с участием автобуса пострадали 15 человек.