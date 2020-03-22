Полиция Днепра предупредила о мошенниках, предлагающих дезинфицировать жилье

В субботу, 21 марта, полиция Днепропетровщины призвала жителей области быть осторожными и не открывать двери незнакомцам.

Правоохранители предупредили, что под видом обработки помещений злоумышленники могут попадать в жилье и совершать преступления. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

В полиции сообщили, что ни одна служба области не проводит дезинфекцию в домах и квартирах граждан.

"В Интернете распространяется информация о том, что группа людей в специальных костюмах защиты может предлагать продезинфицировать квартиры и дома. В случае возникновения подобных ситуаций, сразу сообщайте на линию 102", - говорится в сообщении.

Полиция Днепропетровщины предупредила о мошенниках Газета "День

В настоящее время в Днепропетровской области с подобными заявлениями в полицию никто не обращался.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре провели профилактические санитарные меры для недопущения распространения коронавируса. Спасатели провели распыление специального дезинфицирующего раствора по главным улицам города.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся