Полиция Днепра обследует дороги в преддверии учебного года

Через несколько дней в Днепре и области начнется новый учебный год и школьники вернутся в свои образовательные учреждения.

Как сообщает патрульная полиция Днепропетровской области, по этой причине сотрудники отдела безопасности дорожного движения патрульной полиции проводят обследование участков улиц и дорог возле школ и маршрутов перевозки детей школьными автобусами.

При обследовании инспекторы обращали внимание на состояние покрытия проезжей части, наличие всех соответствующих дорожных знаков, в том числе 1.33 "Дети", "Пешеходный переход", дорожной разметки, светофорных объектов и других составляющих, которые могли бы повлиять на безопасность детей на маршрутах к школам.

Специалисты выявили и зафиксировали основные недостатки: ветви деревьев, которые ухудшают видимость дорожных знаков и светофоров, а также поврежденные дорожные знаки по Днепру. Чтобы проблемы были решены – правоохранители составляют соответствующие предписания.

Безопасность детей на первом месте Патрульная полиция Днепропетровской области

Правоохранители проверяют дороги города Патрульная полиция Днепропетровской области

Зафиксирован ряд нарушений Патрульная полиция Днепропетровской области

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