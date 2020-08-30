Полиция Днепра обследует дороги в преддверии учебного года
Через несколько дней в Днепре и области начнется новый учебный год и школьники вернутся в свои образовательные учреждения.
Как сообщает патрульная полиция Днепропетровской области, по этой причине сотрудники отдела безопасности дорожного движения патрульной полиции проводят обследование участков улиц и дорог возле школ и маршрутов перевозки детей школьными автобусами.
При обследовании инспекторы обращали внимание на состояние покрытия проезжей части, наличие всех соответствующих дорожных знаков, в том числе 1.33 "Дети", "Пешеходный переход", дорожной разметки, светофорных объектов и других составляющих, которые могли бы повлиять на безопасность детей на маршрутах к школам.
Специалисты выявили и зафиксировали основные недостатки: ветви деревьев, которые ухудшают видимость дорожных знаков и светофоров, а также поврежденные дорожные знаки по Днепру. Чтобы проблемы были решены – правоохранители составляют соответствующие предписания.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что в Днепре и области увеличилось количество пожаров. За минувшие сутки, 29 августа, на территории Днепропетровской области в природных экосистемах случилось 37 пожаров.