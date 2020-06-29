Полиция Днепра напомнила о том, как безопасно отдыхать на воде

Купание и плавание – яркий и активный отдых. Вода приносит много удовольствия, если соблюдать правила безопасного поведения.

О том, как соблюдать правила безопасности и что делать категорически запрещается – рассказали в патрульной полиции Днепропетровской области.

Чтобы отдых на воде принес только положительные эмоции, необходимо:

Купаться там, где безопасно. Для отдыха следует выбирать водоемы, на которых официально разрешено купание и обустроены пляжи;

Родителям важно проводить беседы с детьми, не отпускать несовершеннолетних купаться без взрослых, даже в компании сверстников. Главное – сами будьте примером правильного поведения на пляже;

После длительного пребывания на солнце, не ныряйте в воду с разбега, заходите постепенно, можно сначала смочить тело водой. Резкое изменение температуры очень опасно для человеческого организма, особенно для людей с больным сердцем;

Если вы чувствуете в воде, что теряете силы или тело сводят судороги, или вы увидели утопающего, a сами не умеете плавать – зовите на помощь.

Запрещено:

Взбираться на предупредительные знаки и буи;

Прыгать в воду с лодок, катеров, с мостиков, дамб, причалов, деревьев, высоких берегов и сооружений, не предназначенных для этого;

Купаться в непогоду, при сильном ветре или больших волнах;

Купаться в состоянии алкогольного опьянения;

Никогда не забывайте о правилах безопасности во время отдыха на пляже и правила поведения на воде. Строгое и точное соблюдение этих правил сохранит Вам здоровье и жизнь.

Будьте осторожнее, отдыхая у водоемов Патрульная полиция Днепропетровской области

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