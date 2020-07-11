Полиция Днепра напомнила о правилах безопасности на дороге

Правоохранители Днепра просят родителей напомнить своим детям правила безопасного поведения на дороге.

Подробнее о том, как правильно переходить дорогу – напомнили в патрульной полиции Днепропетровской области.

Итак, существует несколько правил поведения на дороге. Придерживаясь их, вы обезопасите себя и своих детей от негативных последствий:

Выходя из дома, нужно удостовериться нет ли вблизи опасности, особенно, если обзор проезжей части закрывают деревья, транспортные средства и т.д;

При движении по тротуару нужно держаться правой стороны и внимательно следить за выездом со двора;

Готовясь перейти дорогу, необходимо замедлить движение, остановиться (не на краю тротуара) и осмотреть проезжую часть с обеих сторон;

При переходе проезжей части нужно помнить: переходить дорогу только по пешеходным переходам и только на зеленый сигнал светофора. Не переходите дорогу на красный сигнал: если ребенок это делает с вами, то тем более сделает это и без вас.

Не стоит разговаривать во время перехода дороги;

Не нужно бежать, даже если на другой стороне вас кто-то ждет;

При посадке в транспортное средство, необходимо подходить к двери только после полной его остановки;

Не садитесь в транспортное средство в последний момент перед его отправкой.

Соблюдайте правила безопасности Патрульная полиция Днепропетровской области

"Помните, ваше поведение является образцом для вашего ребенка. Соблюдайте правила дорожного движения – тем самым показывайте детям только правильный пример!", – акцентировали в патрульной полиции Днепропетровской области.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что в Днепре полиция задержала судно с пьяным водителем на борту. Около острова Свиного, водный патруль остановил маломерное судно "Прогресс", пассажиры и водитель которого находились без спасательных жилетов.