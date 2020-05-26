Пока в Киеве готовят праймериз, на родине Зеленского Юрий Кисель торгует франшизой "Слуги народа"

22 мая народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский заявил о регистрации ОО "Слуга народа Киевщина" и опубликовал адрес сайта, на котором идет регистрация участников праймериз.

А в это время анонимный телеграм-канал Днепра опубликовал расценки на возможность использовать партийный флаг "Слуги народа" на местных выборах и даже контакты продавца франшизы.

Несмотря на заявление президента Зеленского на пресс-конференции 20 мая о том, что "Слуга народа" готовится привести в местные органы власти новых людей, которые не будут воровать, а будут строить процветающую Украину, кандидатам в кандидаты от "Слуги народа" просто некуда обратиться. Партийные сайты не обновлялись с прошлого года. А страницы в социальных сетях не предусматривают обратной связи.

Впрочем, как пишут СМИ, в Днепропетровской области, на родине Владимира Зеленского, франшизой СН распоряжается земляк президента, заместитель главы фракции "Слуга народа", председатель Комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Юрий Кисель.

Он знаменит тем, что стал участником скандала, когда осенью прошлого года в криворожском ресторане вместе с коллегами по фракции обсуждал крышевание законного и незаконного бизнеса.

То, что Юрий Кисель не случайно стал участником этой встречи, говорит вся его трудовая биография. Разбогатев на приватизации, он занимался и обналом, и лоббизмом на самом высоком уровне. То, что этот человек не упустит своей выгоды, подтверждает тот факт, что этот владелец заводов не стеснялся получать материальную помощь из бюджета.

Страшно представить, каких людей подберет Юрий Кисель в органы власти Днепропетровской области.