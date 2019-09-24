Похолодание продолжается: синоптики уточнили прогноз погоды в Днепре

В Днепре срочно объявили предупреждение об опасном метеорологическом явлении с 24 по 25 сентября.

Погодные условия резко изменятся и сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность, сообщили в Днепропетровском региональном центре по гидрометеорологии.

Погода Frazy.su

25 и 26 сентября синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью упадет до 3-8 градусов тепла, а днем поднимется до 15-20 градусов.

В пятницу, 27 сентября, ночью пройдет небольшой дождь, а днем будет солнечно и без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит 7-9 градусов, а днем 15-17 градусов тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 25 сентября, в большинстве областей Украины еще удержится сухая погода, однако в западных областях пройдет атмосферный фронт, который принесет дожди.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!