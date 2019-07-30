Похолодает до +9: в Днепр идут дожди и грозы

В Днепре на этой неделе ожидается дождь с грозой и местами град.

С 1 по 25 июля в городе и области выпало огромное количество осадков, сообщил Информатору Василий Гринчак, начальник Днепропетровского регионального центра гидрометеорологии.

Непогода в Днепре Україна Нова

В Днепре с 30 июля по 4 августа погода будет переменчивой:

30 июля целый день продержится пасмурная погода. С середины дня и до его окончания будет идти дождь c грозой, возможен град. Ветер сохранится северо-западный, 7—12 м/с, местами 15—20 м/с. Ночью — от 18 до 20 градусов тепла, днем — от 30 до 32 градусов тепла.

31 июля утром ожидается дождь c грозой, но во второй половине дня он прекратится. Ветер будет западный, до 17 м/с. Температура ночью будет 20 градусов тепла, днем — 26 градусов тепла.

1 августа ясная погода в Днепре будет наблюдаться на протяжении всего дня. Осадков синоптики не прогнозируют. Ветер северный, до 7—12 м/с. Температура ночью будет 9—14 градусов тепла, днем — 21—26 градуса тепла.

2 августа первая половина дня будет ясной, а после обеда появятся облака. Осадков не ожидается. Ветер северо-западный, до 5 м/с. Температура ночью будет 15 градусов тепла, днем — 26 градусов тепла.

3 августа тучи закроют небо уже с утра и продержатся до позднего вечера. Днем и вечером будет идти сильный дождь. Ветер южный, до 5 м/с. Температура ночью будет 17 градусов, днем — 22 градуса тепла.

4 августа весь день в Днепре будет облачным. Мелкий дождь будет идти весь день и не прекратится до самого вечера. Ветер северо-западный, до 6 м/с. Температура ночью будет 17 градусов тепла, днем — 25 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики предупредили о непогоде в Украине.

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