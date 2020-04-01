Похолодает до -6: синоптики уточнили прогноз погоды в Днепре

В среду, 1 апреля, в Днепре ожидается значительное похолодание.

По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, осадков в этот день не ожидается.

Температура воздуха будет колебаться от -4 до -6 градусов ночью, днем прогреет до +6...+8 градусов. Ветер западный 5-10 м/с. Облачно.

Погода в Украине 1 апреля

Как писал OBOZREVATEL ранее, в среду, 1 апреля, в Украине ожидается облачная погода и новая волна похолодания. Ночью в большинстве областей будут наблюдаться заморозки, местами температура опустится до −5°.

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