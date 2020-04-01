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1 апреля • обновлено в 08:13
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Карина Бондаренко

Похолодает до -6: синоптики уточнили прогноз погоды в Днепре

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В среду, 1 апреля, в Днепре ожидается значительное похолодание.

По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, осадков в этот день не ожидается.

Температура воздуха будет колебаться от -4 до -6 градусов ночью, днем прогреет до +6...+8 градусов. Ветер западный 5-10 м/с. Облачно.

Погода в Украине 1 апреля

Погода в Украине 1 апреля

Как писал OBOZREVATEL ранее, в среду, 1 апреля, в Украине ожидается облачная погода и новая волна похолодания. Ночью в большинстве областей будут наблюдаться заморозки, местами температура опустится до −5°.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина Днепр
Тег
погода
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