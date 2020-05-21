Похолодает до +6: синоптики огорчили прогнозом погоды в Днепре

Карина Бондаренко Жизнь города 06:55, 21.05.2020

В четверг, 21 мая, в Днепре ожидается небольшое похолодание.

По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, осадки в этот день не ожидаются.

Температура воздуха ночью опустится до +6...+8 градусов, днем прогреет до +16...+18 градусов. Ветер северо-западный 7-12 м/с.

Погода в Украине 21 мая

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики предупредили, что до конца мая Украину ждут дожди, заморозки и жара до +25. Исключением станет только юг страны, где осадков будет не хватать.

Комментировать
Днепр Жизнь города

Смотрите также

"Пустое дело!" Зеленский прокомментировал скандал с "пленками Ермака"

Зеленский сообщил о личных договоренностях с Путиным по газу

Зеленский озвучил громкие обещания до конца своего срока: достроят все дороги и откроют крупные комплексы

Чемпион мира из Крыма открыто назвал Россию агрессором

"Зарплата пять тысяч – это не бедность": Зеленский о том, как будут повышать выплаты