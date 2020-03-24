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24 марта • обновлено в 09:26
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Карина Бондаренко

Похолодает до -5: синоптики уточнили прогноз погоды в Днепре

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Во вторник, 24 марта, в Днепре ожидается холодная и облачная погода.

По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, осадков в этот день не будет.

Температура воздуха ночью опустится до -3...-5 градусов, днем +4...+6 градусов. Ветер северо-западный 7-12 м/с.

Погода в Украине 24 марта

Погода в Украине 24 марта

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики дали прогноз до конца марта в Украине. Обещают снег и гололед.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина Днепр
Тег
погода
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