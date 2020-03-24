Похолодает до -5: синоптики уточнили прогноз погоды в Днепре

Во вторник, 24 марта, в Днепре ожидается холодная и облачная погода.

По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, осадков в этот день не будет.

Температура воздуха ночью опустится до -3...-5 градусов, днем +4...+6 градусов. Ветер северо-западный 7-12 м/с.

Погода в Украине 24 марта

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики дали прогноз до конца марта в Украине. Обещают снег и гололед.

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