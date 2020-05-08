Похолодает до +5: синоптики дали свежий прогноз погоды в Днепре

Карина Бондаренко Жизнь города 06:55, 8.05.2020

В пятницу, 8 мая, в Днепре ожидается сырая и дождливая погода.

По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, дождь не будет прекращаться днем и ночью.

Температура воздуха опустится до +5...+7 градусов ночью, днем от +14 до +16 градусов. Ветер северо-западный 7-12 м/с.

Погода в Украине 8 мая

Как сообщал OBOZREVATEL, несмотря на аномально теплую зиму и раннюю весну, лето 2020 года в Украине не будет слишком жарким.

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Днепр Жизнь города

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