Похолодает до +5: синоптики дали свежий прогноз погоды в Днепре

В пятницу, 8 мая, в Днепре ожидается сырая и дождливая погода.

По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, дождь не будет прекращаться днем и ночью.

Температура воздуха опустится до +5...+7 градусов ночью, днем от +14 до +16 градусов. Ветер северо-западный 7-12 м/с.

Погода в Украине 8 мая

Как сообщал OBOZREVATEL, несмотря на аномально теплую зиму и раннюю весну, лето 2020 года в Украине не будет слишком жарким.

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