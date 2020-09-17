Погода в Днепре: стал известен прогноз на четверг

София Ковнир Жизнь города 06:00, 17.09.2020

В четверг, 17 сентября, в Днепре продолжается солнечная и теплая погода.

Как сообщили в Укргидрометцентре, осадков в этот день не предвидится.

Столбик градусника будет колебаться от +27 до +29 градусов по Цельсию. Ветер будет юго-западный – до 5-10 метров в секунду.

Прогноз погоды в Украине 17 сентября

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в школе под Днепром первоклассников отправили на карантин из-за коронавируса.

Комментировать
Днепр Жизнь города

Смотрите также

Мост Патона в Киеве будут ремонтировать 5 лет. Документ

Больные COVID-19 дерутся за кислород, мест в больницах уже нет: что происходит в Одессе

Рейтинг Зеленского впервые упал ниже 30% – соцопрос

"ЕС" заявила о поддержке Кличко на выборах из-за реализации реформы Порошенко

Гонгадзе погиб 20 лет назад: история убийства, которое шокировало Украину