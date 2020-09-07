Погода в Днепре: синоптики уточнили прогноз на 7 сентября

В понедельник, 7 сентября, в Днепре продолжает держаться теплая и солнечная погода.

Как сообщили в Укргидрометцентре, осадков в этот день не предвидится.

Столбик градусника будет колебаться от +28 до +30 градусов по Цельсию. Ветер будет юго-западный – до 5-10 метров в секунду.

Прогноз погоды в Украине 7 сентября

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что погода в Украине осенью будет холодной и дождливой, в октябре возможны первые морозы и снег.