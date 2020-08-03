Погода в Днепре: синоптики уточнили прогноз на 3 августа

София Ковнир Жизнь города 06:00, 3.08.2020

В понедельник, 3 августа, в Днепре ожидается жаркая и солнечная погода.

Как сообщили в Укргидрометцентре, осадков в этот день не предвидится.

Столбик градусника будет колебаться от +25 до +27 градусов по Цельсию. Ветер будет юго-восточный – до 5-10 метров в секунду.

Прогноз погоды в Украине 3 августа

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре 3 августа пройдет масштабное отключение света. Это связано с проведением ремонтных работ.

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