Погода в Днепре: синоптики уточнили прогноз на 3 августа

В понедельник, 3 августа, в Днепре ожидается жаркая и солнечная погода.

Как сообщили в Укргидрометцентре, осадков в этот день не предвидится.

Столбик градусника будет колебаться от +25 до +27 градусов по Цельсию. Ветер будет юго-восточный – до 5-10 метров в секунду.

Прогноз погоды в Украине 3 августа

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре 3 августа пройдет масштабное отключение света. Это связано с проведением ремонтных работ.