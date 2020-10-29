Погода в Днепре: синоптики уточнили прогноз на 29 октября

Алина Рашевская Жизнь города 07:35, 29.10.2020

В четверг, 29 октября, в Днепре ожидается переменная облачность.

Ясная погода продержится совсем немного, и уже днем небо покроется облаками. Осадки не прогнозируются, сообщает Синоптик.

Столбик градусника будет колебаться от +7 до +15 градусов по Цельсию. Влажность воздуха составит 67-93%. Рассвет наступит в 06:20, закат ожидается в 16:26.

Скриншот.
Синоптик

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что точность прогнозов погоды в мире значительно снизилась из-за того, что во время пандемии коронавирус в небо поднимаются намного меньше самолетов.

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Днепр Жизнь города

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