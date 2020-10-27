Погода в Днепре: синоптики уточнили прогноз на 27 октября

Во вторник, 27 октября, в Днепре объявили предупреждение об опасных метеорологических явлениях.

На территории области сохранится высокая (IV класса) пожарная опасность, сообщили в Днепропетровском региональном центре по гидрометеорологии.

Так, синоптики прогнозируют переменную облачность, день пройдет без существенных осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью опустится до 7-9 градусов, а днем поднимется до 15-17 градусов тепла.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре у ребенка с COVID-19 на 20 минут остановилось сердце. Болезнь быстро прогрессировала и дала многочисленные осложнения.