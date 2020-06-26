Погода в Днепре: синоптики уточнили прогноз на 26 июня

В пятницу, 26 июня, в Днепре ожидается солнечная и жаркая погода.

По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, осадков в этот день не предвидится.

Температура воздуха +29 +31 градусов днем, ночью похолодает до +14 +16 градусов. Ветер северный 5-10 м/с.

Прогноз погоды в Украине на 26 июня

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что на Днепропетровщине ожидается резкое ухудшение погодных условий. Так, с 23 по 30 июня в регионе прогнозируют сильные порывы ветра и предупреждают о возникновении пожаров.